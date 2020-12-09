Домой Рубрики Новости Саратова Шестеро пожарных тушили дом в селе под Калининском РубрикиНовости СаратоваПроисшествия Шестеро пожарных тушили дом в селе под Калининском По Новости Саратова - 09.12.2020 75 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 9 декабря, в 3:43 шестеро пожарных и две единицы техники выехали тушить частный дом в поселке Круглый. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС. Здание полыхало по всей площади. Возгорание на площади в 32 квадратных метра ликвидировали. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Грузовикам запретят въезд в Саратове с 15 декабря В пресс-центре «КП-Саратов» расскажут о специальной ипотеке Девять саратовских долгостроев планируют сдать в 2020 году ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Грузовикам запретят въезд в Саратове с 15 декабря Новости Саратова - 09.12.2020 0 В Саратов с 15 декабря 2020 года по 15 марта 2021 года с 6:00 до 22:00 нельзя будет заезжать грузовикам. Об этом сообщили в... В пресс-центре «КП-Саратов» расскажут о специальной ипотеке 09.12.2020 Девять саратовских долгостроев планируют сдать в 2020 году 09.12.2020 Зараженный сафлор не выпустили из Саратовской области 09.12.2020 Разбить не страшно: «АльфаСтрахование» и «Ростелеком» предложили новую защиту для смартфонов 09.12.2020