Сегодня, 9 декабря, в 3:43 шестеро пожарных и две единицы техники выехали тушить частный дом в поселке Круглый. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Здание полыхало по всей площади.

Возгорание на площади в 32 квадратных метра ликвидировали.

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