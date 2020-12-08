Вчера, 7 декабря, в 20:28 шестеро пожарных и две единицы техники выехали тушить частный дом в селе Малые Озерки. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Возгорание на площади в 30 квадратных метров ликвидировано.