Домой Рубрики Новости Саратова Шестеро жителей Саратовской области скончались от коронавируса РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Шестеро жителей Саратовской области скончались от коронавируса По Новости Саратова - 06.04.2021 198 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber В Саратовской области шестеро человек скончались от коронавируса. Об этом сообщили в минздраве региона. Болезнь унесла жизнь четырех женщин и двух мужчин в возрасте от 40 до 88 лет. Общее число жертв новой инфекции достигло 845. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА В Саратове открылась выставка к 60-летию первого полета человека в космос В Энгельсском отделении ЕР обсудили проблему раздельного сбора мусора 74 саратовских организации признаны «Лидерами года» ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ В Саратове открылась выставка к 60-летию первого полета человека в космос Новости Саратова - 06.04.2021 0 Сегодня, 6 апреля в саратовском историко-патриотическом комплексе «Музей боевой и трудовой славы» состоялось открытие выставки: от первого спутника до современных космических программ», предоставленной производственным... В Энгельсском отделении ЕР обсудили проблему раздельного сбора мусора 06.04.2021 74 саратовских организации признаны «Лидерами года» 06.04.2021 В список городов с благоприятной средой вошли пять городов Саратовской области 06.04.2021 По поручению Панкова депутаты продолжат внимательно следить за ситуацией с платежками... 06.04.2021