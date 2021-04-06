В Саратовской области шестеро человек скончались от коронавируса. Об этом сообщили в минздраве региона.

Болезнь унесла жизнь четырех женщин и двух мужчин в возрасте от 40 до 88 лет.

Общее число жертв новой инфекции достигло 845.