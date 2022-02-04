Еще шесть жителей Саратовской области скончались от коронавируса.

Не стало трех женщин и такого же количества мужчин в возрасте от 45 до 89 лет.

Всего за время пандемии от новой инфекции умерли уже 5387 человек.

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