Домой Рубрики Новости Саратова Шестеро жителей Саратовской области скончались от коронавируса РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Шестеро жителей Саратовской области скончались от коронавируса По Новости Саратова - 04.02.2022 83 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Еще шесть жителей Саратовской области скончались от коронавируса. Не стало трех женщин и такого же количества мужчин в возрасте от 45 до 89 лет. Всего за время пандемии от новой инфекции умерли уже 5387 человек. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Саратовцев приглашают на традиционные ярмарки выходного дня На место рухнувшего дома в Саратове поедет муниципальный контроль Приюты для бездомных животных получат гранты Правительства Саратовской области ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Саратовцев приглашают на традиционные ярмарки выходного дня Новости Саратова - 04.02.2022 0 Завтра, 5 февраля, на Театральной площади Саратова пройдет «ярмарка выходного дня». Об этом сообщает минсельхоз Саратовской области. Саратовцы смогут приобрести мясо и молочные продукты,... «Стартап как диплом»: Сбер и Президентская академия организуют совместную программу по... 04.02.2022 Перепелицина: Группы продлённого дня чрезвычайно популярны 04.02.2022 На место рухнувшего дома в Саратове поедет муниципальный контроль 04.02.2022 Приюты для бездомных животных получат гранты Правительства Саратовской области 04.02.2022