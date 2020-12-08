За сутки шестеро жителей Саратовской области скончались из-за коронавируса. Об этом сообщили в минздраве региона.

Не стало 58-летней женщины с сахарным диабетом, артериальной гипертензией, холециститом, 65-летнего мужчины, перенесшего инфаркт миокарда, 59-летней женщины с ишемической болезнью сердца, артериальной гипертензией, хроническим панкреатитом.

64-летнего гражданина, страдающего атеросклеротической болезнью сердца, 56-летнего пациента с гипертонической болезнью, аневризмой брюшного отдела аорты и сердечной недостаточностью.

А также 73-летнего мужчины с гипертонической болезнью, стенозирующим склерозом коронарных артерий, хроническим бронхитом.