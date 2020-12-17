В Саратовской области еще шестеро жителей скончались от коронавируса. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Не стало 68-летней женщины с недостаточностью кровообращения и сахарным диабетом, 59-летней с атеросклерозом аорты и коронарных артерий, 79-летнего мужчины с артериальной гипертензией и хронической обструктивной болезнью легких.

А также 68-летнего, с сахарным диабетом и ишемической болезнью сердца, массивной тромбоэмболией легочной артерии, 65-летнего, с ишемической болезнью сердца и хроническим гастритом.

Болезнь не смогла победить 66-летняя женщина, страдавшая ожирением. У нее также был тромбоз сосудов головного мозга и острая легочно-сердечная недостаточность.