Коронавирус унес жизнь шестерых жителей Саратовской области. Об этом сообщили в минздраве региона.

Не стало 63-летней женщины, которая ранее получала комбинированное лечение по онкологическому заболеванию, при поступлении в стационар ее легкие были поражены на 92 процента, 71-летней с артериальной гипертензией, атеросклеротической болезнью сердца и мочекаменной болезнью, 72-летней с ишемической болезнью сердца и сердечной недостаточностью.

Недуг не смог победить 65-летний мужчина с сахарным диабетом с осложнениями, мочекаменной болезнью, 70-летний с артериальной гипертензией, 60-летний с хронической ишемией головного мозга, последствиями перенесенного инфаркта мозга.