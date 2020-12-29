Сегодня, 29 декабря, стало известно о смерти еще шестерых жителей Саратовской области от коронавирусу.

Не стало 49-летней женщины, страдавшей циррозом печени с синдромом портальной гипертензии, 75-летней с артериальной гипертензией и хроническим пакреатитом, 82-летней с ишемической болезнью сердца, впервые выявленной мерцательной аритмией.

Болезнь унесла жизнь 51-летнего мужчины с ишемической болезнью сердца, стенозирующим атеросклерозом коронарных артерий, 66-летнего с сахарным диабетом с множественными осложнениями, мочекаменной болезнью, хроническим пиелонефритом, 80-летнего с ишемической болезнью сердца, мерцательной аритмией.