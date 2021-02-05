Из-за коронавируса не стало шестерых жителей Саратовской области. Об этом сообщили в минздраве региона.

Скончался 69-летний мужчина, который поступил в стационар с острой язвой желудка, желудочным кровотечением, 53-летний с сахарным диабетом, гипертонической болезнью, пароксизмальной формой фибрилляции предсердий, 54-летний с гипертонической болезнью, перенесенным инфарктом миокарда, 53-летний с сахарным диабетом, гипертонической болезнью, пароксизмальной формой фибрилляции предсердий.

А еще 60-летняя женщина с В-клеточной лимфомой, сахарным диабетом, 74-летняя с гипертонической болезнью, атеросклеротической болезнью сердца, двусторонним плевральным выпотом, асцитом.