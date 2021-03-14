Домой Рубрики Новости Саратова Шестеро жителей Саратовской области скончались от коронавируса РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Шестеро жителей Саратовской области скончались от коронавируса По Новости Саратова - 14.03.2021 363 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber В Саратовской области шестеро человек скончались от коронавируса. Об этом сообщили в региональном минздраве. Не стало трех женщин и такого же количества мужчин в возрасте от 60 до 91 года. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Мужчина упал и повредил ногу в горпарке Саратова Из-за пожара из ТЦ “Леруа Мерлен” эвакуировали 100 человек Рецидивист избил саратовца ради телефона марки Samsung ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Мужчина упал и повредил ногу в горпарке Саратова Новости Саратова - 14.03.2021 0 Спасатели пришли на помощь 36-летнему мужчине, который повредил ногу в городском парке Саратова. Об этом сообщили в облспасе. Гражданин не мог ходить сам, ему оказали... Из-за пожара из ТЦ “Леруа Мерлен” эвакуировали 100 человек 14.03.2021 Шестеро жителей Саратовской области скончались от коронавируса 14.03.2021 Рецидивист избил саратовца ради телефона марки Samsung 14.03.2021 Пенсионер погиб на пожаре в селе Энгельсского района 14.03.2021