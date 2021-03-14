В Саратовской области шестеро человек скончались от коронавируса. Об этом сообщили в региональном минздраве.

Не стало трех женщин и такого же количества мужчин в возрасте от 60 до 91 года.

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here