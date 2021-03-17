Домой Рубрики Новости Саратова Шестеро жителей Саратовской области скончались от коронавируса РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Шестеро жителей Саратовской области скончались от коронавируса По Новости Саратова - 17.03.2021 106 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber В Саратовской области шестеро человек скончались от коронавируса. Об этом сообщили в минздраве региона. Не стало пятерых мужчин и одной женщины в возрасте от 56 до 72 лет. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА В Татищевском районе в ДТП с грузовиком пострадали девушка и подросток В Саратовской области стартует региональная программа ремонта памятников культуры Стали известный остановки троллейбуса Саратова-Энгельс ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ В Татищевском районе в ДТП с грузовиком пострадали девушка и подросток Новости Саратова - 17.03.2021 0 В Татищевском районе Саратовской области сегодня, 17 марта, в 17:45 случилось ДТП. Об этом рассказали в региональной ГИБДД. ВАЗ-2110 и грузовик столкнулись на 577-м км... В Саратовской области стартует региональная программа ремонта памятников культуры 17.03.2021 Стали известный остановки троллейбуса Саратова-Энгельс 17.03.2021 КамАЗ загорелся у поворота на Шевыревку 17.03.2021 Молодогвардейцы провели пикет против незаконного складирования отходов пятого класса опасности 17.03.2021