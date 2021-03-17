В Саратовской области шестеро человек скончались от коронавируса. Об этом сообщили в минздраве региона.

Не стало пятерых мужчин и одной женщины в возрасте от 56 до 72 лет.

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