В Саратовской области от коронавируса скончались шестеро местных жителей. Об этом сообщили в региональном минздраве.

Не стало троих женщин и такого же количества мужчин в возрасте от 57 до 69 лет.

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