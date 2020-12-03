За сутки еще шестерых жителей Саратовской области не стало из-за коронавируса. Об этом сообщили в минздраве региона.

Речь идет о 71-летнем мужчине с хронической обструктивной болезнью легких и болезнью Альцгеймера с тромбоэмболией легочной артерии. 83-летней женщине с фибрилляцией предсердий, ИБС, она лечилась в стационаре 45 дней.

Не стало 68-летней пациентки с бронхиальной астмой и миастенией, 61-летней гражданки с сахарным диабетом. А также 53-летнего мужчины с дилатационной кардиомиопатией, недостаточностью кровообращения, хронической почечной недостаточностью. 59-летнего, страдавшего сахарным диабетом, ожирением, гипертензией.