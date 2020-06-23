Сегодня вынесен приговор 58-летней женщине, работавшей ранее водителем трамвая. Ее признали виновной в нарушении дорожного движения, повлекшим по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, сообщает прокуратура Саратовской области.

Напоминаем, что 11 декабря 2018 года подсудимая управляла технически исправным трамваем и ехала по улице Огородная в Саратове. На остановке «Лучевая» водитель высадила пассажиров, среди которых была женщина с малолетним ребенком. Они направились на переход трамвайных путей в соответствии с правилами – спереди трамвая. Но водитель трамвая отвлеклась и не заметила пешеходов, начав движение трамвая. При этом она не слышала, что ей кричали люди, в том числе мать ребенка.

В результате она неумышленно совершила наезд на женщину и ее шестилетнюю дочь, которой в результате пришлось ампутировать ноги. На операцию девочке собирали деньги всем Саратовом, тогда удалось пришить девочке руку.

Судебное разбирательство завершилось назначением подсудимой ограничения свободы на два с половиной года, также в течение двух лет ей запрещено управлять транспортными средствами.