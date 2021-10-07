Сегодня, 6 октября, Евгений Щеглов, член Союза отцов Саратовской области, поделился в социальной сети своим мнением о ситуации с образованием в школах Энгельсского района.

— В последнее время, по работе часто приходится ездить в районы нашей области, в том числе бываю и в школах. Так как мои старшие дети являются учениками 32 школы города Энгельса, я невольно сравниваю то что я вижу в отдаленных районах области и в городе.

Принято, что отцы, не вмешиваются в образовательный процесс, как это свойственно мамам, но иногда и у нас эмоции зашкаливают и приходится погружаться в суть вопросов.

Как правило, самые значимые места в любом сельском населенном пункте – это районная больница, администрация и школа. И это далеко не всегда 2-3-этажные здания с сотней-другой учеников. Сельские школы выглядят часто иначе. А что же внутри? Учителя уезжают из небольших населенных пунктов, а страдают сельские дети. Потому что обучают их педагоги, которые сами страдают. Большинство родителей и педагогов в селах говорят примерно одно и то же. В сельской школе учитель начальных классов преподает русский язык, литературу, историю, иностранный язык, а учитель географии ведет уроки химии, биологии, математики. Вдумайтесь только – учитель русского языка преподает английский и немецкий, потому что когда-то в институте его учил сам и знает какие-то основы! О чем можно говорить? Кто захочет, чтобы его ребенка так учили? Страдают и родители, потому что они разбирают все эти предметы дома потом ночью дома со своими детьми. У них, можно сказать, круглогодичный «дистант». В деревне ты не отведешь ребенка к репетитору, потому что их там нет.

Педагоги ведут по 4-5 предметов, потому в село никто не едет работать, даже наоборот постоянно уезжают в города. Но, как известно, выход есть всегда. Администрации сельских школ объединяют, например, 5 и 7 классы в одном кабинете, где всего 3-4 ученика. И вроде бы педагогам легче. А детям? Разве у них не разные образовательные программы? Мы же из года в год одно и тоже не учим.

А как же социализация, о которой трубят из каждого чайника, когда в классе детей раз-два и обчелся, если в 11 классе всего 1 ученик. Десятки школ по области точно есть, где меньше 20 учеников. Я эту цифру точно не запомнил, слишком тихо ее на заседании озвучивали чиновники минобраза, когда я еще входил в состав Общественного совета. У сельских детей и педагогов, получается, возможностей к развитию никаких нет. Поэтому они часто «сбегают» в город, семьи переезжают в райцентры, чтобы ребенок мог получить качественное образование. Но такая возможность есть далеко не у всех.

Господа чиновники системы образования, вы собираетесь с этим что-то делать? – пишет Евгений Щеглов.