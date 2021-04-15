Директор государственного музея К.А. Федина Наталья Щелканова считает, что придание Парку покорителей космоса статуса культурного объекта федерального значения позволит привлечь зарубежных туристов

— День 12 апреля 1961 года стал одним из главнейших событий мировой истории ХХ века планетарного масштаба. И мы, саратовцы, особенно горды тем, что первый космонавт планеты Юрий Гагарин не только приземлился на Саратовской земле, но и впервые здесь поднялся в небо. Создание на месте его приземления Парка покорителей космоса, инициированное Председателем Государственной Думы РФ Вячеславом Володиным, было давно ожидаемым событием, которое осуществилось в юбилейную дату — 60-летия первого полета человека в космос.

Значение этого события трудно переоценить, оно выходит далеко за рамки регионального масштаба. Придание Парку покорителей космоса имени Ю.А. Гагарина статуса культурного объекта федерального значения, которое поддержал Президент РФ Владимир Путин во время своего визита позволит многократно расширить возможности его дальнейшего развития и привлечения туристов не только из России, но и зарубежных стран, — отметила Щелканова.