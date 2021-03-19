Глава Общественной палаты Саратовской области Борис Шинчук прокомментировал высказывание президента США Джо Байдена о президенте России Владимире Путине.

— Заявление Джо Байдена в адрес российского президента – это новый виток атаки на Россию, которая ведется на протяжении последних лет. К большому сожалению, эта агрессия уже ничем не прикрыта и приобретает уже совсем не приемлемые формы. Таким образом, Америка мстит Владимиру Путину, мстит за собственные провалы, за победы и достижения России.

Весьма показательно в данном отношении, что заявления Байдена прозвучали в канун празднования очередной годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, на фоне мирового признания эффективности российской вакцины от коронавируса, реализации крупных инфраструктурных проектов в нашей стране и с нашим участием за пределами России. Слова американского президента ставят под сомнение надежды на «перезагрузку» отношений с США, на восстановление российско-американского диалога по актуальным проблемам международной повестки. Искренне жаль, что новая американская администрация пошла по этому пути. А как уж ведут себя наши заокеанские «партнеры», решая свои проблемы для всех стало ясно по итогам «демократических» президентских выборов в США. Опять во всех их неприятностях виновата Россия. Хотя в это нормальные люди и в Америке уже давно не верят. Слишком сильно укоренилась в антироссийской риторике американского правительства политика двойных стандартов и сваливание, как говориться с больной головы на здоровую.

Российское общество со своей стороны, думаю, еще больше сплотится вокруг нашего Президента, вокруг предлагаемых им направлений развития страны, целью которых является сильная и независимая Россия, — считает Борис Шинчук.