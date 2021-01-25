Председатель Общественной палаты Саратовской области, директор Музея боевой и трудовой славы Борис Шинчук прокомментировал прошедшие в субботу несанкционированные акции протеста.

— Выступления, которые мы наблюдали, в большей степени, по-моему, носили достаточно неоднозначный характер. Многие собравшиеся даже не поняли толком, куда и зачем идут, а просто легко поддались на призывы принять участие в акциях протеста, даже не осознавая их незаконность. Кто-то пошел, как говорится, «за компанию, потусоваться», типа «прикольно».

Это как раз и вызывает беспокойство. Таким образом, к нарушению законодательства были привлечены люди, которые совершенно не разобрались в ситуации. Причем некоторые и не способны разобраться в силу своего юного возраста и отсутствия элементарных знаний и жизненного опыта. Они просто действовали по наитию, отвечали на недальновидные заготовленные кричалки таких же недальновидных молодых людей, не отдающих себе отчета о последствиях происходящего.

В новостях, к сожалению, увидел, что в некоторых регионах были допущены нападения на полицейских, что еще больше усугубляет эту ситуацию. С другой стороны, желание некоторых людей спровоцировать или создать видимость массового повсеместного характера протестов, придать им агрессивность не увенчалось успехом даже при том, что к этому приложила руку определенная категория зарубежных структур и источников. Достаточно сказать об открытых публикациях. К примеру, публикация на сайте посольства США получила оценку МИД РФ.

Хотелось бы отметить работу полиции в Саратове. Видел — работали грамотно и предельно корректно. Сотрудники полиции не допускали обострения ситуации, угрозы здоровью и жизни людей, что очень важно при таких неорганизованных акциях.

К сожалению, увидел небольшое количество несовершеннолетних и молодых мам с маленькими детьми, откликнувшихся на провокационные призывы. Подумал, что где-то в истории это уже было, когда фашисты подло прятались за спины детей, посылая их на минные поля. Так же подло прятались за спины женщин и детей бандиты в «чеченскую войну». Как это низко, подло и трусливо.

Большинство думающих людей с осуждением отнеслись к прошедшим 23 января акциям. Именно этой части населения нужно включиться в работу, которая помогла бы молодежи разобраться в происходящем и дать правильную и адекватную оценку. Необходимо направить свои усилия не на разрушение, а на созидание. А также на обеспечение нормальных условий своей жизни и жизни своих близких.

Интересно и то, что толпа пришла к памятнику П.А. Столыпина, а он всё пытался достучаться до них со словами «Нам не нужны великие потрясения, нам нужна Великая Россия», — считает Борис Шинчук.