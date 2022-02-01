Борис Шинчук, председатель Общественной палаты Саратовской области, высказался о депутате Саратовской областной думы Николае Бондаренко.

— Когда слушаешь громкие разоблачительные заявления депутата Бондаренко – можно подумать, кристальной воды человек. Всех осуждает, всех критикует! Ан, нет. Это не про него. Так и хочется задаться вопросом – а судьи кто?

Ни один год, позируя и кривляясь в стенах областной Думы, Николай Бондаренко приумножает свои доходы. Для многих саратовцев уже давно не секрет, что интересы избирателей у депутата не в приоритете. Перед нами предстает ловкий делец, поставивший на поток доходы от своей бурной оппозиционной деятельности. Вместо защиты интересов народа – коммерциализация скандалов и хайпа в интернете.

Между тем СМИ сообщают, что самого депутата заподозрили в сокрытии доходов. В Саратовской областной Думе прошло закрытое заседание комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, которые депутаты предоставляют ежегодно. Поводом для заседания послужило письмо областной прокуратуры о результатах проверки исполнения депутатом Николаем Бондаренко (КПРФ) законодательства о противодействии коррупции.

Деятельность депутата уже становилась объектом повышенного внимания общественности. За последние годы задекларированные доходы депутата заметно выросли. Сам он объясняет рост благосостояния с успешной деятельностью в качестве блогера. Насколько этично и законно действующему депутату получать доходы от подобной деятельности еще предстоит разобраться правоохранительным органам. Пока же в перерывах между съемками и походами в увеселительные заведения депутат продолжает получать донаты, пожертвования на развитие канала и рекламные отчисления от Youtube.

Сообщается, что по итогам заседания назначена проверка достоверности сведений о доходах Бондаренко за 2020 год. Кроме этого, решено проверить соблюдение депутатом ограничений и запретов.

Кроме того на днях Волжский районный суд Саратова оштрафовал депутата Николая Бондаренко на 300 тысяч рублей за повторное нарушение порядка проведения митинга или шествия. Вероятно, речь может идти о митинге в период действия санитарно-эпидемиологических ограничений. Вот такой многогранный депутат получается: антиваксер, блогер-хайпожор и, похоже, коррупционер. В общем, как у Шекспира, «история леденящая кровь. Под маской «льва» скрывалась «овца», — отметил он.