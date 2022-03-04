Председатель общественной палаты Саратовской области Борис Шинчук заинтересовался колличеством гуманитарной помощи собраной экс — депутатом от КПРФ Николаем Бондаренко для жителей Донбасса.

» Цинизм и лицимерие так называемой опозиции в лице громкоголосого Николая Бондаренко поражает. Когда сотни наших соотечественников принимают участие в гуманитарной миссии собирая самое необходимое для жителей ДНР и ЛНР Николай Бондаренко продолжает собирать донаты на свою сытыю жизнь. Не слышал от него призывов помочь братскому народу Донбасса. Наверное для него важнее походы в дорогие рестораны, чем реальные дела» , — подчеркнул Шинчук.