Председатель Общественной палаты области Борис Шинчук совместно с другими членами палаты в прямом эфире посмотрел Послание президента. Просмотр был организован с учетом соблюдения санитарных требований.

— Президентское Послание этого года вызвало небывалый интерес среди общественников, поэтому просмотр было решено организовать прямо в палате. Мы привыкли, что именно в Послании озвучиваются ключевые моменты развития страны.

В очередной раз президент отметил роль и значение общественных институтов. В Послании прозвучало обращение к общественным палатам, волонтерам, общественным организациям с призывом помочь молодежи реализовать свои творческие начинания. Этот призыв услышан. Мы готовы помочь в выполнении поставленных президентом задач.

Сравнивая Послания разных лет хочу отметить его разносторонний характер. Президент охватил почти все направления внутренней жизни в стране: социальную сферу, образование, экономику, поделился планами развития инфраструктуры и преображения городской среды.

Мне, как в прошлом руководителю промышленного предприятия близки и понятны идеи поддержки бизнес-инициатив, направленных на модернизацию производства и развитие инфраструктуры. Немаловажным видится речь о поддержке регионов в развитии транспортной, коммунальной и туристической инфраструктуры, создании комфортных условий для жителей и гостей самых разных уголков нашей большой страны.

Президент России традиционно уделяет большое внимание вопросам социального характера. Это и неслучайно, так как волнует большую часть населения. Анонсированные президентом различные социальные выплаты продолжают линию по поддержке материнства, образования и разностороннего развития детей. И эти меры находят понимание и поддержку у населения в силу адресности и легкости оформления и получения. Президент подчеркнул, что сбережение народа России — наш высший приоритет.

Стратегия в том, чтобы вновь выйти на устойчивый рост численности населения. Поддержка граждан, в первую очередь, семей с детьми, — ключевой момент в Послании. Президент задает многолетний тренд на поддержку семьи как основы общества и экономики государства, – отметил Борис Шинчук.