В Саратовской области подходит к концу первый день голосования на выборах депутатов Государственной думы. Голосование проходит на 1811 участках, завершиться в 20:00. Продолжиться еще два дня – 18 и 19 сентября и все это время круглосуточно будет работать Центр общественного наблюдения, созданный при участии Общественной палаты региона. Председатель палаты Борис Шинчук рассказал о первом дне работы центра.

— Завершается первый день голосования. Все достаточно спокойно. Есть отдельные технические недочеты, они устраняются, есть недоразумения, с ними тоже разбираются. Никаких крупных нарушений отмечено не было. Предоставлены все возможности гражданам России, жителям Саратовской области, для того чтобы удобно комфортно, открыто и демократично проявить свое волеизъявление, обозначить свою гражданскую позицию в условиях голосования, — заявил Борис Шинчук.

В центре общественного наблюдения за ходом голосования в Саратове побывала уполномоченный по правам человека Надежда Сухова. Она посмотрела, как идет процедура голосования, как осуществляется наблюдение за ней, что происходит на участках.

— Уполномоченный по правам человека в регионе поговорила с наблюдателями, с экспертами, мы обсудили некоторые моменты, которые возникали, технические неполадки, как проходило их исправление. Такие возможности есть у любого гражданина – прийти сюда и посмотреть, что происходит на избирательных участках сегодня, завтра и послезавтра, — отметил Борис Шинчук.