Председатель Общественной палаты Саратовской области Борис Шинчук рассказал о социально-экономической обстановке в регионе.

—Социально-экономическая обстановка, уровень жизни в регионе напрямую зависит не только от объективных факторов, но и от субъективных. Одним из них являются усилия государственных служащих в решении поставленных задач, мобильности их решений. Это касается как руководящих должностей, так и специалистов «на местах». Но кто-нибудь задумывался о стимулировании таких работников к более эффективной деятельности?

Расскажу конкретный пример. У моих знакомых сын более 5 лет проработал в одном из министерств. Начинал с должности главного специалиста. Недавно он уволился и трудоустроился в частную компанию. Причина банальна – заработная плата в несколько раз выше. А молодому отцу нужно обеспечивать семью. После его ухода в отделе остались 2 человека, давно пребывающих в «чемоданном настроении». Больше года не могут найти человека даже на должность начальника. Предыдущий уехал в Москву, другие коллеги разъехались в ближайшие регионы и устроились в госорганы. И все из-за небольшой зарплаты, несоизмеримой с возложенной нагрузкой и ненормированным рабочим днем. Вот уже 10 лет в правительстве не повышали оплату труда, обходились только минимальной индексацией. В лучшем случае это 500-1000 рублей к окладу.

Когда заговорили о повышении зарплаты военным, всем было понятно – ведь говорили о том, что это «особые люди в погонах, что они в любую минуту по первому зову готовы» и т.д. Многие не задумываются о том, что у госслужащих эта «любая минута», так сказать, постоянно действующая. Говорить чиновнику о рабочем времени, о выходных и праздничных днях считается неприличным. Уж я-то за столько лет работы зампредом Правительства и министром знаю это не понаслышке.

Ненормированный график работы уже никого не удивляет в министерствах, люди свыклись. Но надо понимать, что грамотные специалисты быстро уходят. Их переманивают в коммерческий сектор, где условия труда объективно лучше. Эта история не единичная. Знаю, что смена кадров в региональном правительстве поставлена на поток. Удержать профессионалов трудно, когда им нечего предложить. Об этой проблеме не говорят открыто, терпеливо выискивая новые кадры, но их с каждым днем становится меньше. Уверен, если бы руководство задумалось хотя бы о повышении уровня заработной платы в своем ведомстве, то молодые и талантливые профессионалы выстраивались бы в очередь на трудоустройство, а не наоборот. Но пока мы наблюдаем только отток кадров в коммерцию или в другие регионы. И если в ПФО мы на последнем месте по уровню зарплат в органах власти, то отток кадров не удивителен – это обычный человеческий фактор, а Саратовская область – кузница кадров для всех, но должна быть для себя в первую очередь, — рассказал он.