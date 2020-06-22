Член городской общественной палаты Ольга Ширинова заявила, что устала наблюдать за тем, как одни пытаются приводить зеленый фонд Саратова в порядок, а другие этому всячески препятствуют. Общественница отметила, что она не специалист-дендролог и не может оценить степень древности дерева, но прекрасно видит ущерб от последствий падения подобных зеленых насаждений.

— Погода стала преподносить нам неприятные сюрпризы. Шквалистый ветер и ливень становятся реальной угрозой жизни и имуществу горожан. Каждый раз после непогоды отчёты чиновников, как сводки с фронта: старые деревья наносят вред автомобилям, коммуникациям, бьют стекла и, самое страшное, губят людей.

Вчерашний день – очередное доказательство тому, что саратовцам есть чего опасаться!

Сильный ветер и мощнейший ливень стали причинами очередного падения старых деревьев! Счастье, что нет человеческих жертв.

Я ни в коем случае не хочу, чтобы наш город остался без зеленых насаждений, безусловно это важно, но старые деревья удалять необходимо! Прочитала на сайте мэрии, что вчера от падения веток пострадали 5 автомобилей. Теперь люди будут требовать компенсацию через суд. А мое мнение – в суд надо подавать на тех представителей общественности, кто противостоит обновлению зеленых насаждений, кто против опиловки старых ветвей и удаления больных деревьев!

Пусть пострадавшие от вчерашней непогоды горожане обращаются в суд именно на этих людей, чьи имена пестрят в лентах новостей и в соцсетях и так далее. Пусть люди знают имена этих «героев», в группе которых сегодня, после непогоды, полное затишье, судя по всему, стыдливое, — заявила член общественной палаты города Ольга Ширинова.