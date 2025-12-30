Школа № 55 в Саратове переходит на односменное обучение с января

После новогодних праздников средняя школа №55 в Ленинском районе Саратова перейдет на односменный режим работы.

Это стало возможным благодаря вводу новой пристройки на 400 мест. Ранее, из-за переполненности, занятия здесь проводились в две смены.

Об этом стало известно в ходе визита председателя Государственной Думы Вячеслава Володина, который встретился с педагогами и родителями. В новом корпусе разместились кабинеты для занятий русским языком и математикой.

«Переход на односменку повышает качество образования. Появляются группы продленного дня, секции, кружки и, главное, новые возможности для преподавания», — подчеркнул Володин.

В настоящее время в две смены учатся дети примерно в 20 саратовских школах, девять из которых расположены в Ленинском районе.

