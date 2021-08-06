С 6 по 13 августа на арт-кластере «Таврида» пройдёт Школа джазовой музыки, участие в которой примут студенты Поволжского института управления РАНХиГС Арина Кочнева и Элина Амбарцумян.

В программе Школы заявлены мастер-классы знаменитых российских и зарубежных музыкантов, репетиции биг-бендов и малых ансамблей, мастерские проектов, нетворкинг и проведение многочасовых джем-сейшнов. Партнёрами образовательной программы выступают Фонд Игоря Бутмана и Академия Джаза. В течение недели специалисты индустрии расскажут участникам про авторское право, импровизацию и PR-продвижение в музыкальной индустрии, а также о том, как молодым артистам попасть на большую сцену и каким образом развиваться и зарабатывать в джазе. По итогам Школы будет организован совместный джазовый концерт молодых исполнителей и знаменитых музыкантов.

Также Элина Амбарцумян и Арина Кочнева презентуют экспертам грантового конкурса проект «Региональный фестиваль непрофессиональных музыкальных театров «Sol’». Студенты поделились мнением о том, что формат мюзикла в Саратовской области из-за широкого творческого профиля актёров не получает должного развития, хотя имеет значительный потенциал для культурного развития личности и общества. Главная задача команды проекта – организовать первый в регионе Фестиваль мюзикла, который будет сочетать в себе элементы вокала, театра и хореографии.

— Побывав на «Тавриде» в прошлом году, уверенно могу сказать, что это место вдохновения, развития навыков и приятных знакомств. Жду от заезда много нужной и полезной информации, касающейся джазовой музыки, а также встречи с талантливыми музыкантами и исполнителями, — поделилась своими впечатлениями Элина Амбарцумян.