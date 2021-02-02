Из-за коронавируса закрыта школа в Аткарском районе Саратовской области. Об этом сообщили в министерстве образования региона.

Также не работают 27 классов в 22 школах — 13 в Саратове, по одной в Энгельсском и Пугачевском районах, четыре в Балаковском, три в Екатериновском, закрыт детсад в Озинском районе, две группы в двух детсадах Саратова и Энгельсского района.

Онлайн получают знания студенты трех групп из восьми вузов, в СГУ не менее 60% занятий переведены в дистанционный режим, онлайн проходит сессия в балаковском инженерно-технологическом институте – филиале «МИФИ».

Из-за ОРВИ закрыто по одной школе в Саратове, Федоровском, Перелюбском и Духовницком районах, шесть классов в пяти школах — по две в Саратове и Перелюбском районе, одна в Духовнциком.

Одна группа саратовского областного педагогического колледжа закрыта частично.