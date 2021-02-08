Из-за коронавируса закрыта школа в Ивантеевском районе Саратовской области. Новую инфекцию подхватили четыре ученика и два педагога. Об этом сообщили в министерстве образования региона.

Не ходят в школу ребята из 55 классов в 34 школах — 22 в Саратове, по четыре в Балаковском и Екатериновском районах, по одной в Пугачевском, Балтайском, Духовницком и Татищевском.

По причине заболеваемости ОРВИ и гриппом закрыты две школы в Саратове и Духовницком районе, 12 классов в девяти школах — пять в Саратове, две в Екатериновском районе, по одной в Марксовском и Калининском.

25 студентов группы саратовского областного педагогического колледжа получают знания онлайн, в восьми вузах Саратовской области 17 групп переведены на дистанционку.