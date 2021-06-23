Во время своего визита в ЗАТО Светлый председатель госдумы РФ Вячеслав Володин осмотрел два важных социальных объекта — школу искусств и стадион.

О реконструкции школы Вячеслав Володин попросили жители. Здание было признано аварийным в 2015 году и с тех пор школа находилась в арендуемом помещении. В новом здании планируется обустроить 19 классов.

Володин обратил внимание на горючий материал, который использовался прежними строителями в отделке фасада здания.

— Придется двойную работу делать. Убирать пожароопасную пленку, горючий материал, он не проходит по требованиям, – отметил он.

Осмотрел Вячеслав Володин и ход реконструкции стадиона. Он будет всепогодным, с новым ограждением, современными мачтами освещения, искусственным покрытием и дополнительными спортивными зонами. При проектировании учли все пожелания жителей, в том числе здесь будет дорожка для скандинавской ходьбы.

О том, что стадион уже не соответствует современным стандартам, Вячеславу Володину рассказывали на встречах жители.

При работах обнаружилось, что необходимы дополнительные средства на укрепление подтрибунных пространств, укрепление подпорной стенки. Володин пообещал помочь в решении этого вопроса.