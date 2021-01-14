Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС приглашает всех желающих принять участие в работе проекта «Школа молодого политолога».

Занимаясь в Школе, учащиеся школ получают основы практической политологии, открывают секреты политического управления общественным сознанием, оценивают перспективы своего профессионального развития в качестве политолога.

Миссия Школы – создание условий для формирования у школьников готовности к осознанному выбору собственного будущего, помощь в профессиональном самоопределении.

— Школа молодого политолога – это уникальная образовательная площадка, сочетающая очный и дистанционный форматы обучения. Преподаватели кафедры политических наук Института, читая профильные дисциплины, предоставляют возможность для будущих абитуриентов сделать осознанный профессиональный выбор будущего направления подготовки. На следующем занятии, в рамках темы «Основные тренды мирового развития: реалии и перспективы» профессор, доктор политических наук Андрей Коробов раскроет актуальные проблемы мировой политики, обозначит угрозы и вызовы современности, стоящие перед Россией в ближайшем будущем, – отметил важные аспекты образовательного проекта исполняющий обязанности заведующего кафедрой политических наук ПИУ РАНХиГС Иван Бирюлин.

Отметим, что участие в работе Школы является бесплатным. Зарегистрироваться и узнать подробную информацию о предстоящем занятии, а также других мероприятиях Школы можно на официальном сайте Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС.