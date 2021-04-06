На базе Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС в рамках проекта «Школа молодого политолога» состоится седьмое занятие на тему: «Роль денег в современной жизни».

Занятие со школьниками проведет доктор политических наук, профессор кафедры политических наук ПИУ РАНХиГС Андрей Коробов.

В ходе лекции спикер раскроет такие аспекты темы, как: политическая роль денег в современном обществе; эволюция денег: от биметаллической системы к кредитным деньгам и криптовалюте; золото как инструмент современной геополитики.

Андрей Коробов, приглашая обучающихся школ к участию в занятии, отметил: «Мы живем в капиталистическом обществе, основы которого составляют собственность и деньги, поэтому разговор на эту тему способен внести существенный вклад в формирование светского мировоззрения школьников».

Лекция пройдет 15 апреля 2021 года. Участие в работе Школы является бесплатным.

Зарегистрироваться на следующее занятие можно на официальном сайте Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС в разделе «Анонсы» (https://piu.ranepa.ru/).