Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин предложил губернатору Саратовской области Валерию Радаев выделить каждой школе по 500 тысяч рублей к 1 сентября.

— Давайте по 500 тыс каждой школе Саратова выделим на подготовку к 1 сентября, чтоб не собирали с людей, чтоб они закрыли свои потребности, решили вопросы, которые необходимо решить. Деньги лучше направить детям, — сказал он.

Предложение родилось не на пустом месте. Оно было озвучено в ходе визита председателя госдумы в Студгородок, где по его инициативе должна строиться ледовая арена. На месте выяснилось, что городские власти не подготовили площадку под строительство, не вынесли коммуникации, хотя деньги на это были выделены. Вячеслав Володин решил, что будет лучше эти средства распределить на школы региона.

— Когда будет подготовлен участок, коммуникации, тогда к разговору о ледовой арене вернемся. Это будет уже, скорее всего, в 2021 году, — отметил спикер госдумы.