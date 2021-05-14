Региональный координатор проекта «Историческая память» партии «Единая Россия» Юлия Литневская приняла участие в мероприятии, посвященном увековечению памяти Героя Советского Союза Ильи Каплунова, совершившего уникальный подвиг в годы Великой Отечественной войны.

Меньше года назад коллектив школы села Скатовка поделился с Юлией Литневской мечтой о присвоении школе имени Героя Советского Союза Ильи Макаровича Каплунова, и вот мечта сбылась.

Звание Героя Советского Союза Илье Каплунову было присвоено посмертно за уничтожение девять танков противника в бою, исключительный героизм, стойкость и отвагу.

В декабре 1942 года в бою под Сталинградом красноармеец Илья Каплунов в одиночку из противотанкового ружья и противотанковыми гранатами подбил пять немецких танков. Осколком снаряда Илье Каплунову оторвало левую ногу, но перетянув ногу своим ремнем, он продолжил бить врага. Метким выстрелом из ПТР подбил еще три танка противника. В это время ему оторвало левую руку. Истекая кровью Каплунов несколькими противотанковыми гранатами подбил девятый танк.

После завершения торжественной церемонии в школе села Скатовка, на которой с приветственным словом выступил глава Ровенского муниципального района Геннадий Панфилов, все присутствующие возложили цветы к памятнику воинам, выполнявшим свой служебный долг и погибшим в годы Великой Отечественной войны.

На церемонии открытия памятной доски депутат областной думы Юлия Литневская отметила, что школа села Скатовка стала первой в мире школой, которая носит имя уникального героя, настоящего богатыря земли русской, уроженца Саратовской области, Героя Советского Союза Ильи Макаровича Каплунова.

— Как координатор проекта «Историческая память» всегда с особым радостным чувством приезжаю в школу с. Скатовка, потому что — это центр патриотического воспитания не только села, но и всего Ровенского района.

То, как здесь относятся к сохранению исторической памяти, к воспитанию молодого поколения – это пример для всех. Сегодня необходимо донести до подрастающего поколения истории жизни и подвигов наших Героев-земляков.

Имя нашего земляка Героя Ильи Каплунова – пример для молодежи, который способен вдохновить, — отметила Юлия Литневская.

В ходе торжественного мероприятия памятными грамотами, благодарственными письмами и ценными подарками были награждены педагогический коллектив и кадеты школы села Скатовка Ровенского района.