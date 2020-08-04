Вынесен приговор 15-летнему жителю Вольска за покушение на убийство нескольких лиц. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Установлено, что 28 мая 2019 года утром он пришел в среднюю школу №4 Вольске и бросил в класс на втором этаже, где были 18 учеников и учитель бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью.

В коридоре он увидел другого учителя и бросил еще один «коктейль Молотова». После этого он увидел 12-летнюю девочку и ударил ее топором по лбу, после чего попытался скрыться.

Очевидцы вызвали скорую помощь, благодаря своевременной помощи медиков ребенок остался жив. Ее здоровью причинен тяжкий вред, он ослепла на один глаз. Потерпевшими по уголовному делу также признали 21 человека.

Парень признал свою вину и раскаялся, теперь он проведет семь лет в воспитательной колонии. Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, вопиющий случай произошел в конце мая прошлого года.