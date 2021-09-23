Юный байкер не справился с мотоциклом и врезался в грузовик.

Как сообщили в региональной ГИБДД, 22 сентября в Татищевском районе Саратовской области в ДТП получил травмы 14-летний мальчик.

По предварительным данным, примерно в 9 часов утра в селе Вязовка на улице Ленина несовершеннолетний водитель мотоцикла «Racer rc110n» столкнулся с грузовой «ГАЗелью». Уточняется, что грузовиком управлял 39-летний мужчина.

В столкновении мальчик травмировался и был доставлен в местную больницу. Обстоятельства произошедшего выясняются.