За последний год в Саратовский области насчитывается минимум три случая агрессивного поведения подростков. На этот раз инцидент произошел в Балакове.

Корреспонденту «НС» очевидец события Антон Углов рассказал, что шел по улице Шевченко и заметил, что с балкона из дома №75 подросток стреляет из неизвестного оружия.

— Я в форме шел, на пожарного учусь. Мальчик увидел меня и испугался, наверное. Точно не знаю с чего он стрелял. Было далеко, — рассказывает Антон.

По некоторым сведениям, после этого мальчик прекратил стрельбу. От его неразумных действий никто не пострадал.

Совсем недавно в Саратове произошел инцидент двумя подростками, которые готовили убийство 40 человек в школе №14. У них был изъят обрез и инструкции по изготовлению «коктейлей Молотова». Их арестовали на два месяца, однако сегодня Областной суд удовлетворил апелляции их адвокатов. Теперь младшему предписали запрет на определенные действия, а старший под домашнем арестом.

А в мае прошлого года в Вольске 15-летний мальчик вооружившись топором и бутылками с зажигательной смесью пришел в свое учебное заведение. Тогда его «коктейли Молотова» не сработали дважды, после чего он ударил 13-детнюю девочку топором в лоб. Девочку спасли врачи.