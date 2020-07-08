Следователи начали проверку по факту гибели ребенка на водоеме в Перелюбском районе Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Вчера вечером восьмилетний мальчик вместе с мамой отдыхал на реке Камелик в поселке Целинный Перелюбского района и внезапно для всех исчез под водой. Ребенка вытащил местный житель, но на тот момент он уже не подавал признаков жизни.

Следователи осмотрели место происшествие и тело мальчик. Следов насилия они не обнаружили. По факту гибели школьника проводится проверка.