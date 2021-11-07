Бездомная собака покусала в областном центре 11-летнего мальчика.

Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в региональном СУ СКР, сотрудники ведомства ознакомились с размещённой в одной из групп социальной сети информацией о том, что 1 ноября на детской площадке возле дома № 47 по 7-му Динамовскому проезду в Заводском районе Саратова пес напал на ребенка.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.

Фото: соцсети