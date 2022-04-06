В Саратовской области при поддержке регионального министерства цифрового развития и связи состоялся открытый «Урок Цифры» по теме «Квантовый мир: как устроен квантовый компьютер».

Участникам открытого урока рассказали о создании и работе квантового компьютера, особенностях квантовых вычислений, их применении и использовании, востребованности специалистов и получении такой профессии в вузах страны.

В частности, доцент кафедры прикладной информатики и информационных технологий в управлении Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Алексей Мантуров Алексей Мантуров сосредоточил свой доклад на инженерной составляющей создания суперкомпьютера. По его словам, суперкомпьютер — устройство, заточенное под конкретные задачи. В настоящее время стоит вопрос, будут ли такие вычислители более эффективными, чем привычные компьютеры. Только при решении этого и подобных вопросов будет достигнуто квантовое превосходство. К нему можно прийти интенсивным путём, отметил он.

Урок транслировался на Rutube-канале Саратовского областного института развития образования SOIRO64.

Отметим, что «Урок Цифры» — всероссийский образовательный проект, позволяющий учащимся получать знания от ведущих технологических компаний и развивать навыки и компетенции цифровой экономики. Занятия на тематических тренажёрах проекта реализованы в виде увлекательных онлайн-игр для трёх возрастных групп — учащихся младшей, средней и старшей школы. В любое время на сайте проекта доступны для проведения уроки по большим данным, сетям и облачным технологиям, персональным помощникам и безопасному поведению в Интернете.

Инициаторами «Уроков Цифры» являются Министерство просвещения и Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.