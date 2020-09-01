В Саратовской области начался прием заявок на конкурс сочинений ко Дню финансиста, сообщает пресс-служба региональный министерства финансов.

В конкурсе могут принять участие обучающиеся государственных, муниципальных и частных общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования Российской Федерации.

Для написания эссе организаторы предлагают выбрать одну из тем: «Семейный бюджет и финансовые цели», «Осторожно – мошенники! Или как распознать финансовых мошенников», «Я — будущий предприниматель!», «Рассказ об успешном Российском финансисте», «Деньги как инструмент благотворительности».

Прием работ проводится с 1 сентября до 30 сентября 2020 года.