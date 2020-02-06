Более двухсот школьников и студентов из Саратовской области съездили на электричке в Волгоград в рамках тура одного дня

Пригородные компании АО «Саратовская ППК» и АО «Волгоградтранспригород» организовали туристическую поездку из Саратова в Волгоград, приуроченную ко Дню воинской славы и 77-й годовщине Победы в Сталинградской битве.

В путешествие отправилось более 200 пассажиров, большую часть из которых составляли студенты Саратовского социально-экономического института им. Г.В. Плеханова, а также учащиеся девяти школ Саратовской области.

Время в пути следования в одну сторону составило четыре часа 40 минут. На прогулку по Волгограду и знакомство с главными достопримечательностями города-героя отводилось более шести часов. В ходе экскурсии туристы посетили несколько волгоградских музеев, включая музей-панораму «Сталинградская битва».

На обратном пути представители пригородных компаний провели для пассажиров викторину на военную тематику, а преподаватели социально-экономического института прочитали лекцию по истории Сталинградской битвы.