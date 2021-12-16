15 декабря в Поволжском институте управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС прошёл заключительный этап Открытого интеллектуального конкурса «Статус по праву» среди учащихся по программам высшего и среднего общего образования. Конкурс направлен на выявление и поддержку лиц, проявляющих выдающиеся способности в области юриспруденции, и традиционно приурочен ко Дню Конституции Российской Федерации.

В рамках конкурса предполагается проведение образовательного семинара — подготовки к заключительному этапу. Так, доцент кафедры гражданского права и процесса ПИУ РАНХиГС Наталья Перепелкина разобрала со школьниками тренировочные тестовые задания и правовые задачи, обсудила нюансы проведения заключительного этапа конкурса.

В очном этапе конкурса приняли участие 40 победителей отборочного тура, которые боролись за звание «лучших из лучших». Студенты Президентской академии и старшеклассники города Саратова, Саратовской, Ярославской и Архангельской областей решали юридические задачи, тесты и кроссворды. Оценивали работы участников члены жюри из числа профессорско-преподавательского состава ПИУ РАНХиГС, которые по завершению конкурса определили победителей и призёров.

— Конкурс успешно проводится факультетом политико-правового управления совместно с приёмной комиссией уже не первый год. Он стал доброй традицией и прекрасным поводом для встречи с нашими будущими абитуриентами. С таких знакомств учащихся с Институтом и начинается наша многолетняя дружба, – отметила доцент кафедры конституционного и международного права Поволжского института управления РАНХиГС Татьяна Командирова.

— Данная олимпиада отлично помогает выйти из зоны комфорта! Одно дело, когда я последовательно изучаю темы права, и другое — когда при решении олимпиадных заданий перехожу от простого вопроса к более сложному, вспоминаю прошлые темы и по итогу делаю абсолютно новые выводы. Для меня интеллектуальный конкурс — это важный вызов самому себе, — поделился впечатлениями от участия в конкурсе ученик 11 класса МОУ «Татищевский лицей» Татищевского муниципального района Саратовской области Александр Туралиев.

Победитель в категории «Школьники» получит дополнительные 7 баллов к ЕГЭ при поступлении в ПИУ РАНХиГС в 2022 году, а победитель и призёры в категории «Студенты» станут обладателями 10 дополнительных баллов в рамках учёта индивидуальных достижений при поступлении на программы магистратуры.