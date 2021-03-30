Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС приглашает студентов вузов и учащихся общеобразовательных учреждений города Саратова принять участие в форсайт-сессии «Цифровое будущее сегодня».

В рамках сессии планируется совместный поиск решений и разработка приложений по нескольким направлениям, которые не только помогут участникам погрузиться в мир цифровой экономики, но и позволят познать основы построения систем на основе искусственного интеллекта, приобрести навыки создания сайтов, чат-ботов и приложений.

Работа будет проходить по трекам при помощи различных онлайн-инструментов. Задача каждого – создать доступную информацию и обменяться опытом в социальной сети ВКонтакте. Все ключевые моменты, тезисы и предстоящие мероприятия будут публиковаться на этой платформе.

— Данное мероприятие будет реализовано совместно с саратовским Центром управления регионом при поддержке министерства цифрового развития и связи Саратовской области. Это проект для инициативных ребят, с одной стороны увлечённых IT-сферой и интересующихся актуальными процессами цифровой экономики, с другой стороны, готовых предложить идеи и реализовать свои проекты, направленные на улучшение качества жизни и решение социально-экономических проблем региона и города, – рассказала о пользе участия в форсайт-сессии заведующий кафедрой прикладной информатики и информационных технологий в управлении ПИУ РАНХиГС Анна Мендель.

Форсайт-сессия состоится 1 апреля в 15:30 по адресу: г. Саратов, ул. Московская, 164.

Зарегистрироваться на мероприятие можно на официальном сайте Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС в разделе «Анонсы».