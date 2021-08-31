Министерство образования Саратовской области завело аккаунт в TikTok. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, у которого уже есть аккаунты в Instagram, ВКонтакте, Facebook и Одноклассниках.

— Мы не первые в этой инициативе. У Минпросвещения России уже продолжительное время существует свой аккаунт в TikTok, — рассказали в министерстве.

Чиновники отметили, что современные подростки не любят тратить много времени на долгое изучение релизов и постов в соцсетях — их внимание привлекают короткие и информативные ролики.

— Мы готовы попробовать, но объективно понимаем, что аккаунт будет занимательным для молодежи в том случае, если сами школьники и студенты будут задействованы в создании его контента. Мы приглашаем школьников и студентов «прокачать» свои медиа-навыки и помочь нам освоиться в новом виртуальном пространстве. Начало учебного года – отличный повод для старта,- говорится в обращении.

Ведомство дало школьникам первое задание — снять «тиктоки» на тему «Домашка», «Школьная форма», «Первая неделя», «Ранний подъем», «Время перекусить», «Образовательный контент». Прислать их можно до 20 сентября на электронную почту tanya.rogotova@mail.ru. После министерство выберет из приславших ребят тех, кому можно предложить вести аккаунт.