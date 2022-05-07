Школьники из Саратова победили в дистанционной интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» по тематике Великой Отечественной войны «IQ-ПФО: Великая Победа». Информацию об этом представили в пресс-службе полномочного представителя Президента РФ.

Участие приняли 608 команд из регионов округа, в том числе 469 школьных, 114 студенческих и 25 взрослых.

Участникам были заданы 24 вопроса «Что? Где? Когда?» по темам, связанным с историей Великой Отечественной войны. Знатоки демонстрировать знание обстоятельств сражений, биографии полководцев, истории подвигов и наград, а также фильмов и песен о войне.

По предварительной информации, победу в абсолютном зачете, а также в зачете студенческих команд одержала команда «Вануату» (г.Ижевск), игроки которой смогли ответить правильно на 21 вопрос. Второе место в студенческом зачете у команды «Sity of Tatars» (г.Казань), одинаковое число ответов дали боровшиеся за третье место команды «Кусь» и «Адепты» из Йошкар-Олы, «Сила в единстве» из Оренбурга и «Повторите вопрос» из Пензы. По дополнительным показателям, определенным Положением об игре «IQ-Великая Победа», третье место досталось команде «Кус» из Республики Марий Эл.

Команда «Вануату» получила право участия в окружном финале Интеллектуальной олимпиады ПФО среди студентов, который состоится в марте 2023 года в Саранске.

В школьном зачете лучший результат у команды «В.В.К» (г.Саратов). Одинаковые показатели в борьбе за второе место показали команды «Спутник-V» (с.Засечное Пензенской области), «Маргеловцы» (г.Балахна Нижегородской области), «NEW-тоны» (г.Арзамас Нижегородской области) и «Знатоки 52» (г.Нижний Новгород). По дополнительным показателям «серебро» досталось балахнинским «Маргеловцам», а «бронза» – «Спунику-V» из Пензенской области.

Среди взрослых лучший результат показала команда «Победа» (с.Яблоновка Саратовской области). На втором месте – «Наследники Победителей» (г.Балаково Саратовской области). Команды «Аврора» (р.п.Воскресенское Нижегородской области) и «Победа» (г.Димитровград Ульяновской области) дали одинаковое количество правильных ответов в борьбе за 3 место, но у нижегородской команды оказались чуть лучше дополнительные показатели, поэтому «бронза» досталась им.



С полными результатами игры можно ознакомиться на сайте.

Организаторами игры выступили Фонд содействия развитию институтов гражданского общества в ПФО и проект «Большая игра».

Турнир проводится в рамках проекта «Интеллектуальная олимпиада ПФО среди студентов» под патронатом аппарата полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе.

Справочно:

«IQ-ПФО: Великая Победа» проводится в третий раз. В 2020 году участие в ней приняла 151 команда (более 900 участников), в 2021 году – 415 команд из всех регионов округа (около 2 500 человек).