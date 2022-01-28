В рамках экскурсионной поездки на пригородном поезде учащиеся средней школы
№1 посёлка Степное Саратовской области узнали об истории родного края и местных
достопримечательностях.
Познавательное мероприятие началось с осмотра территории железнодорожного
вокзала Саратова. Сотрудники пригородной компании АО «Саратовская ППК»,
организовавшие поездку, рассказали об истории вокзального комплекса и предстоящей
реконструкции. Затем группа школьников и сопровождающих села в электропоезд,
следующий через станцию аэропорт «Гагарин». В пути следования сотрудники
Саратовского государственного художественного музея имени А.Н. Радищева
проинформировали об истории Саратова, городских достопримечательностях и
знаменитостях. В пассажирском терминале международного аэропорта ребятам
продемонстрировали спускаемый аппарат космического корабля и интерактивную
экспозицию, посвящённую становлению отечественной космонавтики. В обратный путь
экскурсанты также отправились на пригородном поезде.
Планируется, что подобные однодневные экскурсии для жителей Саратова и области
будут проводиться на постоянной основе с учётом актуальных рекомендаций
Роспотребнадзора.