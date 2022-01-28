В рамках экскурсионной поездки на пригородном поезде учащиеся средней школы

№1 посёлка Степное Саратовской области узнали об истории родного края и местных

достопримечательностях.

Познавательное мероприятие началось с осмотра территории железнодорожного

вокзала Саратова. Сотрудники пригородной компании АО «Саратовская ППК»,

организовавшие поездку, рассказали об истории вокзального комплекса и предстоящей

реконструкции. Затем группа школьников и сопровождающих села в электропоезд,

следующий через станцию аэропорт «Гагарин». В пути следования сотрудники

Саратовского государственного художественного музея имени А.Н. Радищева

проинформировали об истории Саратова, городских достопримечательностях и

знаменитостях. В пассажирском терминале международного аэропорта ребятам

продемонстрировали спускаемый аппарат космического корабля и интерактивную

экспозицию, посвящённую становлению отечественной космонавтики. В обратный путь

экскурсанты также отправились на пригородном поезде.

Планируется, что подобные однодневные экскурсии для жителей Саратова и области

будут проводиться на постоянной основе с учётом актуальных рекомендаций

Роспотребнадзора.