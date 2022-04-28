«Ростелеком» поддержал в Саратове межрегиональный турнир «Zаряд хакатон» по проектированию приложений виртуальной и дополненной реальности и программированию. Чемпионат для школьников от 12 до 18 лет провел детский технопарк «Кванториум». Команды, выбравшие кейс по веб-разработке, создали для подростков прототип игровой платформы, помогающей развивать навыки кибербезопасности.

Максим Доронин, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Саратовского филиала ПАО «Ростелеком»:

«“Ростелеком” как учредитель альянса по защите детей в цифровой среде разработал видеокурс и книгу для подростков о безопасном поведении в виртуальном мире. Наши пособия рассказывают о сложных вещах простым языком, а примером служат реальные жизненные ситуации. Мы предложили участникам турнира дополнить познавательные материалы игровыми элементами. Интересная игра с необычным сюжетом или яркими персонажами лучше помогает усвоить тему и закрепить навыки».

Специалисты «Ростелекома» напомнили командам основные правила кибербезопасности: как защитить цифровые данные, как придумать надежные пароли, как распознать злоумышленников и избежать потери денег. За два дня школьники разработали онлайн-игры, используя шутеры, квесты, головоломки и чат-боты с применением искусственного интеллекта.

Артем Рыжков, участник чемпионата «Zаряд хакатон»:

«Мы создали приложение с мини-играми и нестандартным тестом по информационной безопасности, оттолкнувшись от формата “вредных советов”. Каверзные вопросы помогают проверить, насколько человек усвоил тему. Наша команда предусмотрела консоль администратора, где можно получить статистику о количестве пользователей платформы и времени прохождения заданий. Это очень сложный и необычный кейс, нам потребовались навыки программирования, веб-разработки и дизайна».

Участники защитили свои проекты перед конкурсной комиссией, в состав которой вошли преподаватели ИТ-дисциплин из саратовских вузов и представители «Ростелекома». Эксперты оценили умение школьников формулировать цели и распределять роли в команде, отметили степень проработки приложений и начислили дополнительные баллы за оригинальные идеи.

Андрей Стадников, заместитель начальника по проектной деятельности детского технопарка «Кванториум»:

«В этом году защита проектов прошла очень оживленно: жюри и участники задавали множество вопросов, возникали жаркие обсуждения и тут же рождались предложения, как можно доработать прототипы. Это значит, что ребята нашли оригинальные способы решения задач. Мы благодарны нашему постоянному партнеру “Ростелекому” за подготовку практических заданий. За два дня работы над кейсом ребята прошли весь путь разработки продукта от поиска концепции до представления его заказчику. Это важнейшие навыки, которые пригодятся любому ИТ-специалисту».

В ИТ-чемпионате состязались 24 команды из Саратовской, Ленинградской, Пензенской и Владимирской областей. Победители получили дипломы и полезные гаджеты от партнеров хакатона.