Сегодня, 12 мая, жительница Пугачева Елена Каяшова рассказала в соцсетях о запустении на могиле Героя Советского Союза Трифона Мазура. Там упал крест, а венки разбросаны во все стороны.

Директор местной школы №1 Марина Никулина отреагировала на публикацию интернет-издания «Новости Саратова» по этому поводу.

-26 апреля обучающиеся провели уборку могилы Героя Советского Союза. На праздник Пасхи и 9 мая возлагали цветы. Могила была в ухоженном состоянии. Венки, которые остались после погребения Мазур Людмилы Васильевны с 2020 году, наши волонтеры убрать не посмели. Думаем, что это должны сделать дети Героя. Шефствуем над могилой Героя со дня его смерти, отрицательных отзывов никогда не было. Спасибо Елене Каяшовой , что сообщила о том, что упал крест.Выехали, чтобы навести порядок, — отметила она.