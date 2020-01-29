28-30 января 2020 года в Поволжском институте управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС проходит третья образовательная сессия Открытого интеллектуального конкурса «СоциУМ».

Участниками сессии стали учащиеся 9-11 классов школ Саратова и Энгельса.

Занятия сессии проходят по нескольким направлениями предмета «обществознание»: политика, экономика, право, человек и общество и социальные отношения.

Отметим, что победители конкурса получат дополнительные семь баллов при поступлении в Президентскую академию.

По завершению сессии состоится отборочный этап Конкурса и финал.

Участник Конкурса «СоциУМ», ученица 11 класса МОУ «Гимназия № 5» Валерия Денисова поделилась впечатлениями от занятий: «Мне очень нравится принимать участие в конкурсах Президентской академии. Замечательные преподаватели во время занятий дают необходимые знания не только для сдачи ЕГЭ, но и для дальнейшего обучения в вузе и профессионального становления, что тоже немаловажно.

И, конечно, перспектива стать победителем и получить дополнительные семь баллов при поступлении очень мотивирует».

Данные образовательные сессии позволяют старшеклассникам не только подготовиться к прохождению заочного этапа Открытого интеллектуального конкурса РАНХиГС «СоциУМ», но и пройти комплексную подготовку к ЕГЭ по предмету «обществознание» от ведущих преподавателей ПИУ РАНХиГС, — отметил сотрудник отдела по работе с абитуриентами Поволжского института управления РАНХиГС Артем Прохоров. — Конечно, ребята остаются довольны, поскольку кроме получения знания академического уровня, они постепенно привыкают к будущей студенческой жизни».

Подробную информацию о мероприятиях, конкурсах и проектах, проводимых ПИУ РАНХиГС, можно получить, посетив приемную комиссию.