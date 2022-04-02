Школьники и малыши Саратова и Энгельса собрали более миллиона крышечек в рамках акции «Водорослям крышка!».

Собранное сырье передадут местному переработчику пластика в энгельсский экопункт «Вторматик», а на вырученные средства купят мальков травоядных рыб. Мальков выпустят в апреле этого года в Волгу, а крышки переработают во вторичную полимерную гранулу.

По утверждениям специалистов искусственное зарыбление реки травоядными рыбами способствует фильтрации и очистки реки.

Проект «Водорослям крышка!» стартовал в 2021 году. Тогда в учреждениях образования было собрано 2,4 тонны пластиковых крышек. На вырученные средства закупили и выпустили в Волгу 14 484 малька травоядных рыб.

Мероприятие проводится в рамках проекта «Комплексная система обращения с ТКО» нацпроекта «Экология», разработанного по инициативе президента РФ Владимира Путина и при поддержке Министерства природных ресурсов РФ и Министерства природных ресурсов и экологии региона.